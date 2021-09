Persela Lamongan Vs Persipura, Tampil dengan Skuat Komplet, Laskar Joko Tingkir Bidik Tiga Poin

Pemain Persela Lamongan, Mochmad Zainuri (kedua kiri) mengontrol bola saat melawan Persebaya Surabaya dalam laga Grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021) malam. Laga berakhir imbang dengan skor 0-0 (0-0). Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persela Lamongan bertekad meraih poin penuh atas Persipura Jayapura saat kedua klub bertemu pada pekan kedua Liga 1 2021 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jumat (10/8/2021) besok.

Pelatih Persela Lamongan, Iwan Setiawan memastikan, klub besutannya akan tampil dengan skuat komplet saat melawan Persipura, tidak seperti saat laga perdana kontra PSIS Semarang.

"Yang jelas secara umum, Alhamdulilah tim kami cukup baik terutama dengan kompletnya pemain-pemain yang kemarin tidak bisa bermain. Artinya kita bertekad untuk pertandingan besok kita bisa meraih poin maksimal," ujar Iwan saat konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Persela Lamongan (biru) menghadapi Madura United (hitam) dalam laga Grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/4/2021) malam. Kedua kesebelasan berbagi angka dengan skor 1-1 (1-1). Tribun Jabar/Gani Kurniawan (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Iwan mengatakan, sebagai klub yang sama-sama kehilangan poin di laga perdana, Persipura Jayapura maupun Persela Lamongan besutannya, diyakini memiliki tekad kuat meriah kemenangan.

"Kita sama-sama tahu, Persela dan Persipura adalah tim yang di pertandingan pertama kehilangan poin. Jadi saya kira pertandingan besok itu merupakan pertandingan yang di mana kedua tim punya tekad yang sama untuk bisa meraih hasil maksimal," jelas Iwan.

Bek Persipura, Demerson memastikan seluruh punggawa klub berjuluk Mutiara Hitam telah 100 persen siap bertanding.

Yang dibutuhkan Persipura untuk mengalahkan Persela Lamongan, lanjut Demerson, adalah konsentrasi dan fokus selama laga berlangsung.

"Besok kita butuh banyak konsentrasi, banyak fokus, semua pemain sudah 100 persen (siap)," ujar Demerson.

Demerson sekaligus mensyukuri bahwa Persela Lamongan, saat laga kontra Persipura esok hari, akan tampil dengan skuat komplit.

"Besok kita boleh komplit, tim komplit. And then besok kita butuh main senang, konsentrasi, semua. I believe besok kita siap 100 persen," ujar pemain kebangsaan Brazil tersebut.

Sebelumnya, pada laga kontra PSIS Semarang, dua pemain asing Persela Lamongan urung diturunkan.

Dua legiun asing tersebut adalah striker Ivan Carlos dan bek Demerson yang sama-sama berasal dari Brazil.

Alhasil Persela Lamongan ditekuk 0-1 oleh PSIS Semarang pada laga pekan pembuka Liga 1, Sabtu (4/9/2021) lalu.