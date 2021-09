Jadwal Liga 1 Hari Ini Live Indosiar: Arema vs Bhayangkara, Madura United vs PSM, Persija vs PSIS

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BRI Liga 1 hari ini, Minggu (12/9/2021) menyuguhkan 3 laga dari pekan kedua.

Pertandingan tersebut adalah Arema FC vs Bhayangkara FC, Madura United vs PSM, dan ditutup dengan laga Persija vs PSIS.

Laga Arema FC vs Bhayangkara FC akan dimulai pukul 15.15 WIB di Stadion Pekansari, Bogor.

Setelah itu dilanjutkan dengan laga Madura United vs PSM di Stadion Madya Gelora Bung Karno pukul 18.15 WIB.

Da diakhiri dengan laga Persija vs PSIS BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, pukul 20.45 WIB.

Ketiga pertandingan di atasi bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio degan cara mengaktifkan paket berlangganan.

Persija dan PSIS mendapati hasil berbeda pada pekan pedana BRI Liga 1, di mana Macan Kemayoran (Persija) ditahan imbang PSS dengan skor 1-1, sementara Mahesa Jenar (PSIS) menang tipis 1-0 atas Persela.

Macan Kemayoran mengusung misi bangkit untuk meraih hasil maksimal pada pekan kedua BRI Liga 1, tetapi beda hal dengan PSIS yang harus menjalani laga dengan kekuatan pincang.

PSIS Semarang dilanda krisis pemain bertahan, dua andalan saat melawan Persela mengalami cedera, mereka adalah Wallace Costa dan Rio Saputro.

Wallace Costa saat itu digantikan oleh Wahyu Prasetyo, sementara Rio Saputro ditarik keluar dengan masuknya Alfeandra Dewangga.