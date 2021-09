Jadwal Liga Champions Pekan Ini - Aksi Ronaldo di Laga Young Boys vs MU dan Liverpool vs AC Milan

TRIBUNNEWS.COM - Liga Champions matchday pertama fase grup akan melangsungkan pertandingan tengah pekan ini, Selasa (14/9/2021) hingga Kamis (16/9/2021) dini hari WIB.

Sejumlah laga menarik bakal tersaji pada pekan pertama Liga Champions fase grup.

Partai yang layak disebut final kepagian bakal terhampar, mulai Liverpool vs AC Milan, Barcelona vs Bayern Munchen maupun Inter Milan vs Real Madrid.

Namun sorotan pertandingan lain yang tak kalah menarik datang dari duel Young Boys vs Manchester United.

Jadwal pertandingan Liga Champions matchday pertama fase grup yang bakal tersaji Selasa (14/9/2021) hingga Kamis (16/9/2021) (instagram @championsleague Sudah Diverifikasi)

Setan Merah mengawali perjalanannya di kompetisi Liga Champions dengan bertandang ke markas Young Boys.

Manchester United memiliki modal berharga jelang pertandingan.

Terlebih lagi, sosok Cristiano Ronaldo yang mencetak dua gol akhir pekan lalu sangat dinanti kontribusinya kala menantang Young Boys.

Selain Ronaldo, deretan pemain kenamaan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer bisa unjuk gigi.

Bruno Fernandes, Mason Greenwood hingga Marcus Rashford menjadi senjata andalan milik Setan Merah lainnya.

Akan tetapi, jangan harap Manchester United bisa menang mudah dalam laga perdananya di Liga Champions musim ini.