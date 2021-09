Liga 1 Sejauh Ini Berjalan Baik Kata Akhmad Hadian Lukita

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua Stadion di Bandung, Stadion si Jalak Harupat dan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali diusulkan PT LIB untuk bisa menggulirkan pertandingan Liga 1 2021/2022 di pekan ketiga ini.

Seperti diketahui, dua Stadion tersebut yang masuk dalam seri pertama belum mendapatkan kesempatan menggulirkan pertandingan Liga 1 di dua pekan sebelumnya.

Kepastian Stadion si Jalak Harupat dan Stadion GBLA dikatakan Dirut PT LIB, Akhmad Hadian Lukita guna menggelar pertandingan Liga 1 kini ada di tangan pemerintah.

“Liga 1 sejauh ini berjalan baik, Kalau untuk Stadion di Bandung kami usulkan untuk pekan ketiga hanya saja belum keluar rekomendasinya,” kata Hadian saat dihubungi Tribunnews, Selasa (14/9/2021).

Lokasi pertandingan kompetisi Liga 1 yang bergulir di tengah pandemi Covid-19 ini memang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Pemerintah akan melihat dulu kondisi pandemi Covid-19 di daerah tersebut, apabila dirasa aman maka pertandingan bisa digulirkan seperti halnya yang sudah diterapkan di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Stadion Madya Jakarta, Stadion Pakansari Bogor dan Stadion Wibawa Mukti Cikarang,

Sejauh ini, untuk pekan ketiga jadwal lengkap beserta Stadionnya yang sudah keluar yakni ada di pertandingan hari Jumat (17/9/2021).

Borneo FC vs Barito Putera kick off 15.15 WIB dan Tira Persikabo vs Persik Kediri kick off 18.15 WIB. Kedua pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

Berikut jadwal Liga 1 2021/2022 pekan ketiga: