8 Pemain Menjadi Player Of The Match: Ada Jordan Henderson, Marcelo Brozovic, dan Christopher Nkunku

TRIBUNNEWS.COM, LIVERPOOL- Sebanyak delapan pemain terpilih sebagai man of the match dalam 8 laga Liga Champions Eropa yang digelar tadi malam, Kamis (16/9/2021).

Kedelapan pemain tersebut tampil menonjol dan beberapa menjadi inspirasi untuk kesuksesan timnya meraih hasil maksimal.

Pemain terbaik juga masih akan dipilih untuk laga-laga selanjutnya sampai pertandingan babak final.

Jordan Henderson terpilih sebagai man of the match untuk pertandingan Liverpool melawan AC Milan.

Gelandang Liverpool asal Inggris Jordan Henderson (kiri) melakukan selebrasi dengan pemain tengah Liverpool asal Mesir Mohamed Salah setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Grup B putaran pertama Liga Champions antara Liverpool dan AC Milan di Anfield di Liverpool, Inggris barat laut pada 15 September 2021 . (Paul ELLIS / AFP)

Marcelo Brozovic meraih penghargaan Player of the match untuk pertandingan Inter melawan Real Madrid.

Player of the match ternyata adiberikan tidak hanya untuk pemain yang timnya meraih kemenangan.

Christopher Nkunku dari Leipzig misalnya.

Gelandang RB Leipzig asal Prancis Christopher Nkunku (kanan) melompat untuk menyundul bola untuk mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup A babak pertama Liga Champions UEFA antara Manchester City dan RB Leipzig di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada September 15, 2021. Oil SCARFF / AFP (Oil SCARFF / AFP)

Kendati timnya tidak meraih kemenangan, namun Nkunku tetap dinobatkan sebagai man of the match pada laga Manchester City vs Leipzig.

Pasalnya, di pertandingan itu, dia mencetak tiga gol dalam satu laga.

Mencetak hattrick dalam satu pertandingan Liga Champions bukanlah hal yang mudah.