Berita Man United, Jude Bellingham Merapat, Pogba Berpeluang Pulang ke Juventus, Lini Tengah Rentan

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United bersiap bertandang ke markas West Ham United pada laga pekan ke-5 lanjutan Liga Inggris, Premier League, Ahad (19/9/2021).

Kembali ke kompetisi Liga Inggris, Man United yang saat ini duduk di puncak klasemen, mestinya sudah bisa melupakan kekecewaan atas kekalahan dari Young Boys di ajang Liga Champions pada tengah pekan kemarin.

Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer kini membidik target menambah rekor tandang di liga melawan The Hammers.

Adapun kabar dari luar lapangan, Manchester United berharap bisa menyelesaikan kesepakatan atas wonderkid yang tengah bersinar, Jude Bellingham.

Selain itu, agen pemain Paul Pogba, Mino Raiola akhirnya buka suara soal teka-teki masa depan kliennya, yang kontraknya akan berakhir di Manchester United pada musim panas mendatang.

Pada catatan itu, berikut berita utama transfer Manchester United pada 17 September 2021 dikutip dari Sportskeeda.

Optimistis Jude Bellingham Merapat

Gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. (AFP/PAUL ELLIS)

Manchester United menyimpan harapan untuk mengamankan jasa ,

Lansiran The Express via The Independent menyebut, Manchester United tengah berupaya menyelesaikan proses transfer Jude Bellingham.

Man Uited gagal membawa pemain muda Timnas Inggris itu ke Old Trafford pada jendela transfer musim panas 2020.