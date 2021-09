Jadwal Tayang Liga Champions Malam Ini: Donetsk vs Inter & PSG vs City di SCTV, AC Milan & Madrid

(Dari kanan) Gelandang Paris Saint-Germain Argentina Leandro Paredes, penyerang Paris Saint-Germain Argentina Angel Di Maria, penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi dan penyerang Paris Saint-Germain Argentina Mauro Icardi menghadiri sesi latihan di Camp des Loges Paris Tempat latihan klub sepak bola Saint-Germain di Saint-Germain-en-Laye pada 13 Agustus 2021. Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions penyisihan grup matchday 2 malam ini, live SCTV Shakhtar Donetsk vs Inter Milan dan PSG vs Man City.

TRIBUNNEWS.COM - Matchday kedua penyisihan grup Liga Champions 2021/2022 bakal berlangsung malam ini, Selasa (28/9) hingga Rabu (29/9) dini hari WIB.

Dua pertandingan Liga Champions yang akan disiarkan langsung SCTV adalah Shakhtar Donetsk vs Inter Milan dan PSG vs Manchester City.

Laga Shakhtar Donetsk vs Inter Milan kick off pukul 23.45 WIB, sementara PSG vs Manchester City dimulai pukul 02.00 WIB.

Inter Milan memiliki sejumlah catatan jelang pertandingan kedua fase grup Liga Champions menghadapi Shakhtar Donetsk.

Dalam laga tandang kali ini jelas Inter Milan membidik kemenangan, mengingat pada pertandingan perdana, Nerazzurri keok ketika menjamu Real Madrid.

Nerazzurri memiliki modal yang kurang apik jelang bentrok melawan tim asuhan Roberto De Zerbi.

Lautaro Martinez dkk bermain imbang di kompetisi domestik ketika bersua Atalanta.

Hasil ini diprediksi sedikit banyak bakal mempengaruhi kinerja Inter Milan.

Pemain depan Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (kanan) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Atalanta Bergamo di stadion San Siro di Milan, pada 25 September 2021. (Marco BERTORELLO / AFP)

Setidaknya ada dua sisi dengan hasil imbang itu. Inter Milan dapat bangkit dan menjadikan sebagai motivasi atau menuai hasil yang lebih buruk.

Sejumlah perubahan mungkin saja dilakukan oleh Simeone Inzaghi sebagai pelatih. Termasuk siapa yang bakal mengisi barisan penyerangan mereka.