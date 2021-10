Cerita di Balik Karangan Bunga The Jakmania Buat Persija, 'Sesusah Itukah Untuk Menang?'

Lusius Genik/Tribunnews.com

Tirta Kurniawan, pendiri The Jakmania. Tirta adalah salah satu orang yang terlibat aktif dalam pembentukan AD/ART The Jakmania. Di masa kepemimpinan Gugun Gondrong yang menjabat Ketua The Jakmania, Tirta mengisi bidang custom. Sejak 1997 hingga sekarang, Tirta masih anggota aktif The Jakmania.