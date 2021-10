Berita AS Roma, Lawan Juventus Pekan ke-8, Jose Mourinho Janji Beri Trofi Juara ke Giallorossi

Pelatih kepala Roma Portugal Jose Mourinho (kanan) bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Roma vs Udinese di Stadion Olimpiade di Roma pada 23 September 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Laga pekan kedelapan Serie A 2021-2022 Liga Italia akan menyuguhkan laga Juventus Vs AS Roma.

Duel Juventus vs AS Roma di pekan 8 Liga Italia 2021-2022 akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin, kandang Juventus.

Pertandingan Juventus vs Roma pada pekan 8 Serie A Liga Italia 2021-2022 dijadwalkan berlangsung Minggu (17/10/2021) malam atau Senin dinihari WIB.

Laga Juventus vs AS Roma di pekan 8 Liga Italia 2021-2022 itu akan kick off mulai pukul 01.45 WIB.

Menjelang pertandingan Juventus vs AS Roma tersebut, hasil wawancara majalah Esquire dengan pelatih AS Roma Jose Mourinho mengungkap target sang pelatih di ibukota Italia tersebut.

Pelatih Roma asal Portugal Jose Mourinho melakukan selebrasi usai pertandingan sepak bola Serie A Italia Salernitana vs As Roma di stadion Arechi di Salerno pada 29 Agustus 2021. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Wawancara tersebut mengambarkan bagaimana Jose Mourinho setelah meraih sukses di Inter Milan.

“Saya telah mengunjungi Roma sebagai turis, tetapi sekarang saya menghabiskan setiap hari di tengah monumen bersejarah dan itu benar-benar istimewa."

"Milan adalah pengalaman yang berbeda, karena rumah saya dan tempat latihan Inter berada jauh di luar kota, jadi anak-anak saya bersekolah di Lugano."

“Jika saya harus memilih tempat di Milan, tidak diragukan lagi itu adalah San Siro."

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho (tengah) berbincang dengan para pemainnya di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia Lazio vs AS Roma di stadion Olimpiade di Roma pada 26 September 2021. Vincenzo PINTO / AFP (Vincenzo PINTO / AFP)

"Karena di sanalah kami membuat sejarah."