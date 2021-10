Fakta Unik Nominasi Ballon d'Or 2021: Dominasi Utusan Finalis Liga Champions, Chelsea & City

lihat foto

AFP/OLIVIER MORIN

Piala The FIFA Ballon d'or dipajang sebelum upacara penghargaan Ballon d'Or di Kongresshaus di Zurich. Senin (7/1/2013) (AFP PHOTO / OLIVIER MORIN) The Fifa Ballon d'or trophy is pictured ahead of the Ballon d'Or awards ceremony on January 7, 2013 at the Kongresshaus in Zurich. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN