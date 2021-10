Jadwal Liga Italia Pekan ke-8, Live beIN Sports, Juventus vs AS Roma, AC Milan vs Verona

Alberto PIZZOLI / AFP

Gelandang AC Milan asal Spanyol Brahim Diaz (CR) melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Spezia dan AC Milan pada 25 September 2021 di stadion Alberto-Picco di La Spezia/Jadwal Liga Italia pekan ke-8, Live beIN Sports, AC Milan vs Verona, Lazio vs Inter Milan, Juventus vs AS Roma