Kompetisi Liga Jerman Bisa Disaksikan di Channel TV Swasta Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggemar Sepakbola di Indonesia kembali bisa menyaksikan siaran langsung secara gratis kompetisi Sepakbola bergengsi Liga Jerman, Bundesliga.

Rencananya, tvOne akan mulai menayangkan Bundesliga Seru musim kompetisi 2021-2022 mulai akhir pekan ini, 16 Oktober 2021, hingga berakhirnya kompetisi bulan Mei tahun depan.

Menurut Direktur Utama tvOne, Ahmad R Widarmana, penayangan Bundesliga Seru terwujud hasil kerjasama tvOne dengan Mola tv dan Bundesliga.

"TvOne, sekurangnya, akan menyajikan dua pertandingan dalam satu pekan, yakni di hari Sabtu dan Minggu. Semoga kehadiran Bundesliga Seru di tvOne membuat masyarakat, pecinta sepakbola, semakin terhibur dan terpuaskan," ungkap Ahmad R Widarmana.

Bundesliga seperti diketahui salah satu kiblat kompetisi sepakbola dunia, dihuni klub-klub terkenal, seperti Bayern Munchen, Borrusia Dortmund, Leverkusen, Lepziq, Koln dan Stuttgart.

Dan tentu saja melibatkan pemain kelas dunia seperti Robert Lewandownski, yang baru saja meraih penghargaan Sepatu Bola Emas, setelah dinobatkan sebagai striker terganas mengalahkan Lionel Messi dan Christian Ronaldo.

Selain bertabur bintang lapangan hijau, survei mengatakan, Bundesliga adalah kompetisi paling marak, karena para fans yang datang ke stadion sangat aktratif mendukung tim kesayangannya.

Stadion selalu penuh, dihiasi bendera dan spanduk raksasa, membuat atmorsfir pertandingan sangat meriah.

"Tak kalah penting, kualitas produksi siaran televisinya terbaik di Eropa," ujar Reva Deddy Utama, Direktur Program dan Sport Produksi, tvOne.

tvOne akan mengawali penayangan Bundesliga Seru di hari Sabtu (16/10/2021) dini hari, pukul 01.00 WIB, antara Hoffenheim vs Koln. Kemudian esoknya, Minggu, pukul 20.00 WIB ditayangkan super bigmatch, antara Leverkusen vs Bayern Munchen.

Acara ini akan dikawal dua komentator bernas, Bagus Priambodo dan Tommy Welly. Jadwal tayang pertandingan sepak bola Bundesliga juga dapat diakses lewat media sosial tvOne.

Bundesliga memang Seru, selamat menonton.

Jadwal lengkap Bundesliga Oktober 2021

1. Sabtu, 16 Oktober, HOFFENHEIM vs KOLN pkl 01.00 WIB

2. Minggu,17 Oktober, B. LEVERKUSEN vs BAYERN MUNCHEN pkl 20.00 WIB

3. Sabtu, 23 Oktober, MAINZ vs AUGSBURG tayang pkl 01.00 WIB

4. Minggu, 24 Oktober, STUTTGART vs UNION BERLIN pkl 22.00 WIB

5. Sabtu, 30 Oktober, HOFFENHEIM vs HERTHA BERLIN pkl 01.00 WIB

6. Minggu, 31 Oktober, MONCHENGLADBACH vs BOCHUM pkl 23.00 WIB