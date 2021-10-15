Kualifikasi Piala Dunia 2022
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV, Argentina vs Peru Kualifikasi Piala Dunia 2022
Sedang berlangsung live streaming Argentina vs Peru di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan yang tayang secara live di Mola Tv.
TRIBUNNEWS.COM, BUENOS AIRES - Sedang berlangsung live streaming Argentina vs Peru di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan yang tayang secara live di Mola Tv.
Pertandingan ini digelar di Stadion Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires).
Perseteruan Argentina Vs Peru digelar Jumat (15/10/2021) mulai pukul 06.30 WIB, Live di Mola Tv.
Susunan Pemain
Argentian vs Peru
Argentina, Formasi: 4-3-3
23 Emiliano Martínez
21 Nahuel Molina
13 Cristian Romero
19 Nicolás Otamendi
8 Marcos Acuña
7 Rodrigo de Paul
5 Leandro Paredes
20 Giovani Lo Celso
10 Lionel Messi
22 Lautaro Martínez 43'
11 Ángel Di María
Cadangan:
1 Franco Armani
12 Esteban Andrada
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
2 Lisandro Martínez
6 Germán Pezzella
18 Guido Rodríguez
14 Exequiel Palacios
9 Ángel Correa
15 Nicolás González
16 Joaquín Correa
17 Lucas Alario
PERU Formasi: 4-1-4-1
1 Pedro Gallese
4 Carlos Lora
5 Carlos Zambrano
22 Alexander Callens
6 Miguel Trauco
23 Pedro Aquino
8 Christian Cueva
16 Christofer Gonzáles
19 Yoshimar Yotún 41'
11 Raziel García 45+2'
9 Gianluca Lapadula
Cadangan:
21 José Carvallo
12 Carlos Cáceda
2 Luis Abram
3 Marcos López
7 Miguel Araujo
15 Christian Ramos
20 Horacio Calcaterra
13 Wilder Cartagena
14 Gabriel Costa
10 Jefferson Farfán
18 Santiago Ormeño
17 Alex Valera
Link Live Streaming Argentina Vs Peru