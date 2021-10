Prediksi Line-up FC Porto vs AC Milan di Liga Champions, Giroud Diandalkan, Theo Hernandez Absen

AFP/MARCO BERTORELLO

Hasil Milan vs Verona: Striker AC Milan Olivier Giroud berselebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan Serie A Liga Italia antara AC Milan vs Verona pada 16 Oktober 2021 di Stadion San Siro di Milan/Prediksi line-up Porto vs AC Milan di Liga Champions, Olivier Giroud kembali diandalkan, Rabu (20/10/2021) Pukul 02.00 WIB.