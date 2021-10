Susunan Pemain dan Live Streaming AS Roma vs Napoli, Misi Mourinho Cari Pelampiasan

Vincenzo PINTO / AFP

Gelandang Lazio Albania Elseid Hisaj (kiri) menantang gelandang AS Roma Italia Nicolo Zaniolo selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Lazio vs AS Roma di stadion Olimpiade di Roma pada 26 September 2021. AS Roma vs Napoli akan digunakan oleh Jose Mourinho sebagai sarana balas dendam pasca kekalahan telak 1-6 tengah pekan lalu.