Berita Man United, Ole Menolak Menyerah, Ronaldo Curhat, Prediksi MU Jadi Lumbung Gol Terbukti

Manajer Manchester United asal Norwegia Ole Gunnar Solskjaer memberi isyarat di pinggir lapangan selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 24 Oktober 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Tak ada satu pun hal yang berjalan benar bagi Manchester United saat menjamu Liverpool di Old Trafford, pada laga pekan kesembilan Liga Inggris, Ahad (24/10/2021).

Theater of Dream julukan Old Trafford berubah menjadi panggung mimpi buruk bagi kubu Ole Gunnar Solskjaer dan puluhan ribu penggemar yang memenuhi stadion bersejarah tersebut.

Tertinggal 0-4 di paruh babak, MU malah kebobolan satu gol lagi, plus kehilangan Paul Pogba karena kartu merah.

Penderitaan MU makin lengkap karena stadion kebanggan mereka jadi taman bermain striker Liverpool yang tampil sempurna, Mohamed Salah yang merengkuh gelar man of the match dengan torehan hat-trick plus satu assist.

Gelandang Manchester United Skotlandia Scott McTominay bereaksi terhadap kebobolan gol pembuka pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 24 Oktober 2021. (OLI SCARFF / AFP)

Hasil itu boleh jadi membuat Ole Gunnar Solskjaer berada di titik terendah dalam kariernya di Man United dan tantangan gelar tampaknya sudah berakhir sebelum dimulai.

Gema #OleOut makin santer saja.

Desakan mundur makin pilu lantaran capaian sang pelatih asal Norwegia itu dibanding-bandingkan dengan tiga pelatih top lain di Liga Inggris.

Liverpool, Manchester City, dan Chelsea semuanya dilatih oleh tiga pelatih pemenang Liga Champions - Jurgen Klopp, Pep Guardiola, dan Thomas Tuchel.

Ketiganya kini berada di puncak klasemen Liga Premier dengan 22 poin, 21 poin dan 20 poin.

United berada di urutan ketujuh dengan 14 poin menyusul kekalahan telak 5-0 oleh Liverpool di Old Trafford - kekalahan kandang terburuk mereka dari rival terbesar mereka.