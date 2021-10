Live Streaming OChannel, Persipura vs Barito Putera di BRI Liga 1 2021, Pukul 15.15 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah live streaming laga Persipura Jayapura menghadapi Barito Putera di kompetisi BRI Liga 1 2021, Senin (25/10/2021).

Pertandingan Persipura Jayapura vs Barito Putera, digelar di Stadion Moh. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah ini, akan dimulai pada pukul 15.15 WIB.

Laga Persipura Jayapura vs Barito Putera dapat disaksikan di OChannel dan bisa diaksese secara streaming di Vidio.com.

Link live streaming bisa diakses di akhir berita

Pemain sepakbola Persik Kediri berebut bola dengan pemain Persipura Jayapura dalam Laga BRI Liga 1 yang berlangsung di Stadion Moch Soebroto Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/10). Pertandingan berakhir dengan kemenangan Persik Kediri dengan skor akhir 4-2 atas Persipura Jayapura. Gol pembuka dicetak Persipura Jayapura melalui Todd Rivaldo Albert Ferre di menit ke-16. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia yakni BRI Liga 1 2021 telah memasuki pekan kesembilan yang dijadwalkan mulai, Senin (25/10) hingga Rabu (27/10).

Dalam pekan kesembilan BRI Liga 1 2021 banyak tersaji pertandingan yang sarat gengsi bagi dua tim yang berhadapan.

Seperti pertemuan PSIS Semarang vs Persib Bandung, Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya hingga Arema FC vs Persita Tangerang.

PSIS Semarang dan Persib Bandung merupakan dua tim tersisa di BRI Liga 1 2021 musim ini yang belum menelan kekalahan.

Dari segi klasemen, PSIS Semarang jauh lebih baik karena menempati posisi kedua dengan perolehan 18 poin dari 5 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Adapun Persib Bandung membuntuti di urutan ketiga dengan koleksi 16 angka setelah meraih 4 kemenangan dan 4 hasil seri.