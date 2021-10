MU Dibantai The Reds, Ribuan Fan MU Pilih Pulang Lebih Cepat Sebelum Laga Usai. Fan The Red Terakhir

TRIBUNNEWS.COM, MANCHESTER- Ribuan penggemar Manchester United memilih untuk pulang lebih cepat saat tim kesayangannya dibantai Liverpool.

Satu per satu fan Manchester United memilih pulang ke rumahnya masing-masing karena timnya telah kalah telak.

Kondisi ini berbeda pada saat pertandingan akan digelar.

Stadion masih penuh, Bahkan hingga tertinggal 0-3 pun, mereka masih memenuhi stadion.

Namun setelah gol Ke-4 pada babak pertama hingga gol Ke-5 pada menit Ke-50, pertandingan sudah tidak lagi menarik bagi fan MU.

Banyak di antara mereka yang memilih pulang ke rumah daripada menyaksikan timnya makin dipermalukan.

Foto ribuan fan meninggalkan Old Traford diunggah di Twitter.

"Ribuan fans Manchester United meninggalkan Old Trafford" tulis akun ESPN.

"Fans Manchester United sudah meninggalkan stadion," tulis akun FutbolBible.

Pada saat skor 5-0, ribuan fans Liverpool di Old Trafford meledek fan MU dengan bersama-sama menyanyikan lagu "Ole's at the wheel".