AC Milan Memasuki Pekan Melelahkan - Pertaruhan Nasib Liga Champions & Jumpa Inter di Derbi Milan

TRIBUNNEWS.COM - Performa menawan AC Milan di musim 2021/2022 mulai memasuki pekan-pekan krusial.

Rossoneri dihadapkan tiga laga berat, termasuk pertaruhan nasib Rossoneri di Liga Champions maupun Derby della Madonnina.

Sebagaimana yang diketahui, AC Milan menorehkan start nyaris sempurna di Serie A Liga Italia musim ini.

Tercatat dari 10 pertandingan yang dimainkan, tim besutan Stefano Pioli mengemas 9 kemenangan dan sekali hasil imbang.

Hasilnya, Zlatan Ibrahimovic menduduki puncak klasemen sementara Liga Italia alias penyandang status capolista.

Gelandang AC Milan Aljazair Ismael Bennacer (tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Bologna dan AC Milan di stadion Renato-Dall'Ara di Bologna pada 23 Oktober 2021. (Marco BERTORELLO / AFP)

Namun AC Milan tak lantas bisa besar kepala. Rossoneri setidaknya sudah dihadapkan tiga laga sulit yang berpotensi merusak tren positif mereka.

Pada giornata 10 Serie A yang akan dimulai akhir pekan ini, AC Milan dijadwalkan melakoni laga tandang ke Olimpico Stadium.

Grande partita AS Roma vs AC Milan diprediksi berlangsung panas, mengingat kedua kini masuk dalam jajaran top five.

Giallorossi jelas tak ingin memberikan tiga poin tanpa perlawanan terhadap Setan Merah cabang Italia itu.

Selepas menghadapi armada tempur Jose Mourinho, AC Milan kembali ke San Siro untuk memainkan laga Liga Champions.