Liverpool vs Atletico Madrid, Kenangan 'You Never Walk Alone' Iringi Kepulangan Suarez ke Anfield

TRIBUNNEWS.COM - Atletico Madrid dijadwalkan akan menghadapi Liverpool di Stadion Anfield tepat pada matchday keempat Liga Champions, Kamis (4/11/2021) dinihari nanti.

Laga tersebut akan menjadi momen nostalgia untuk salah satu punggawa Atletico Madrid yang pernah berseragam Liverpool yakni Luis Suarez.

Stadion Anfield barangkali bukanlah tempat yang asing bagi Suarez yang pernah bermain di klub tersebut beberapa waktu silam.

Slogan kebanggaan Liverpool yang berbunyi "You Never Walk Alone" tampaknya juga masih berkesan bagi Suarez yang pernah menjadi tulang punggung Liverpool pada masa lalu.

Pemain depan Atletico Madrid Uruguay Luis Suarez merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Club Atletico de Madrid dan FC Barcelona di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 2 Oktober 2021. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Kini, suasana akan terasa berbeda bagi Suarez yang datang sebagai lawan bukan kawan di atas lapangan.

Suarez pun mengaku masih merasakan takjub dengan slogan kebanggaan yang diusung oleh mantan timnya tersebut.

Penyerang asal Uruguay itu menyadari bahwa slogan tersebut memang diimplementasikan secara nyata bagi pasukan Liverpool yang bertarung di atas lapangan.

Ketika para pemain Liverpool berada dalam situasi terburuk, maka slogan itu akan menunjukkan keajaibannya dimana para pendukung terus sepenuhnya memberikan dukungan kepada armada tempur The Reds.

Hal itu diakui Suarez cukup berkesan baginya yang pernah merumput bersama Liverpool pada tahun 2011 silam.

"Berbicara tentang nyanyian ikonik You Never Walk Alone, liriknya sudah mengatakan itu semua," akui Suarez dilansir laman resmi UEFA.