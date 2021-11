AS Roma vs Bodo/Glimt, Europa Conference League: Mourinho Siap Kubur Aib di Olimpico

Alberto PIZZOLI / AFP

Pelatih kepala Roma Portugal Jose Mourinho (kanan) bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Roma vs Udinese di Stadion Olimpiade di Roma pada 23 September 2021. AS Roma akan menjamu Bodo/Glimt yang pernah mempermalukan mereka dengan skor 1-6 di kancah Europa Conference League.