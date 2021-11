Jadwal Liga Inggris Man United Vs Man City, Guardiola Siapkan Taktik Redam Ketajaman Ronaldo

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Inggris Pekan ke-11 akan menyuguhkan duel klasik Liga Inggris antara Manchester United Vs Manchester City.

Laga di Stadion Old Trafford pada Sabtu (6/11/2021) akan menjadi ujian ketajaman Cristiano Ronaldo.

Keseruan duel Manchester United vs Manchester City akan berlangsung di Stadion Old Trafford, serta dapat disaksikan via Mola TV pukul 19.30 WIB.

Sejak kepulangannya ke Manchester United, Cristiano Ronaldo terus menjadi perhatian.

Baca juga: Tiga Kata dari Pelatih Atalanta Buat Striker Man United Cristiano Ronaldo, Go To Hell

Pemain depan Manchester United Cristiano Ronaldo merayakan setelah mencetak gol keduanya selama pertandingan sepak bola grup F Liga Champions UEFA antara Atalanta dan Manchester United di stadion Azzurri d Italia, di Bergamo, pada 2 November 2021. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (AFP/MARCO BERTORELLO)

Baca juga: Kondisi Man United Mengerikan, Ibarat Mobil Disopiri Solskjaer, Tinggal Tunggu Nabrak

Pemain asal Portugal itu diharapkan bisa mengembalikan performa Manchester United.

Pertandingan Manchester United vs Manchester City bukan hanya soal Klasemen Liga Inggris semata.

Namun juga penentuan tim penguasa dari Manchester.

Baca juga: Kabar Chelsea, Bakat Kelas Dunia di Dalam Bahaya, Thomas Tuchel Jadi Penyelamat?

Rivalitas antara Setan Merah dengan The Citizen selalu menarik untuk diulas.

Manchester United kini berada di posisi 5 Klasemen Liga Inggris dengan poin 17.

Sementara Manchester City di urutan 3 dengan poin 20.

Baca juga: Berita Milan, Apes Melulu Soal Wasit, Pioli Mengaku Pantas Disalahkan, Skenario Kelolosan Rossoneri

Pemain depan Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo (kiri) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola grup F Liga Champions antara Atalanta dan Manchester United di stadion Azzurri d'Italia, di Bergamo, pada 2 November 2021. Marco BERTORELLO / AFP (Marco BERTORELLO / AFP)

Baca juga: Kabar Chelsea, Mendy Rahasia Pertahanan Kokoh, Incar Pemain Barca yang Terbuang Saat Xavi Datang