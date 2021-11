Prediksi Liga Inggris, Man United vs Man City, Berburu Status Penguasa Kota Manchester

Bek Inggris Manchester United Luke Shaw (kiri) bersaing dengan gelandang Belgia Manchester City Kevin De Bruyne selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 12 Desember 2020. PHIL NOBLE / POOL / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Laga panas bertajuk Derbi Manchester yang mempertemukan Manchester United kontra Manchester City akan tersaji pada pekan 11 Liga Inggris, Sabtu (6/11/2021) malam.

Keseruan duel Manchester United vs Manchester City akan berlangsung di Stadion Old Trafford, serta dapat disaksikan via Mola TV pukul 19.30 WIB.

Jalannya laga kedua tim diprediksi akan berjalan panas, sengit dan penuh gengsi lantaran memperebutkan status penguasa kota Manchester.

Manchester United yang bertindak sebagai tuan rumah tentu tak ingin kembali terpuruk bermain di depan pendukungnya sendiri.

Striker Manchester United asal Portugal Cristiano Ronaldo (tengah) dan gelandang Manchester United asal Portugal Bruno Fernandes (kanan) berbicara sebelum pertandingan dimulai kembali setelah Liverpool mencetak gol keempat mereka selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris , pada 24 Oktober 2021. (Photo by Oli SCARFF / AFP) (AFP/OLI SCARFF)

Memori kelam kekalahan memalukan yang didapatkan Manchester United saat dipecundangi Liverpool di depan publiknya sendiri harus bisa dilupakan.

Beruntung, Manchester United bisa tampil lebih percaya diri lagi setelah meraih hasil positif pada pekan terakhir.

Kemenangan brilian melawan Spurs dengan skor tiga gol tanpa balas diharapkan bisa terulang dalam laga Derbi kali ini.

Meskipun Manchester United harus kembali gagal menang saat meladeni permainan Atalanta dalam gelar Liga Champions.

Setidaknya persiapan Manchester United tampak lebih baik untuk bisa menyulitkan Manchester City.

Sementara itu, tren Manchester City selaku tim tamu juga tidak sepenuhnya berjalan mulus sesuai yang diharapkan.