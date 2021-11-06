Breaking News:

Liga Spanyol

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona Liga Spanyol, Laga Terakhir Sergi Barjuan

Keseruan duel Celta Vigo vs Barcelona dijadwalkan memulai kick off pukul 22.15 WIB, Live Vidio.com dan beIN Sports.

zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona Liga Spanyol, Laga Terakhir Sergi Barjuan
Sergei SUPINSKY / AFP
Gelandang Barcelona Spanyol Ansu Fati merayakan setelah mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Champions UEFA antara Dynamo Kiev dan Barcelona di Stadion Olimpiade di Kiev pada 2 November 2021. 

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming yang menyiarkan Celta Vigo vs Barcelona dalam lanjutan pekan 13 Liga Spanyol, Sabtu (6/11/2021) malam ini.

Pertandingan menarik antara Celta Vigo vs Barcelona akan berlangsung di Estadio Balaidos.

Keseruan duel Celta Vigo vs Barcelona dijadwalkan memulai kick off pukul 22.15 WIB.

Baca juga: Era Baru Barcelona di Bawah Xavi, Angin Segar Pemain Muda & Orkestra Lini Tengah

Pelatih kepala sementara Barcelona Spanyol Sergi Barjuan (tengah) berbicara dengan pemain depan Barcelona Memphis Depay selama sesi latihan di Barcelona pada 29 Oktober 2021, menjelang pertandingan sepak bola liga Spanyol melawan Deportivo Alaves. Barjuan akan bertanggung jawab di Camp Nou setelah pemecatan Koeman dikonfirmasi pada 27 Oktober menyusul kekalahan di Vallecas. Xavi Hernandez dilaporkan hampir ditunjuk sebagai pengganti Koeman tetapi kembalinya gelandang legendaris klub itu diperkirakan tidak akan datang sebelum akhir pekan.
Pelatih kepala sementara Barcelona Spanyol Sergi Barjuan (tengah) berbicara dengan pemain depan Barcelona Memphis Depay selama sesi latihan di Barcelona pada 29 Oktober 2021, menjelang pertandingan sepak bola liga Spanyol melawan Deportivo Alaves. Barjuan akan bertanggung jawab di Camp Nou setelah pemecatan Koeman dikonfirmasi pada 27 Oktober menyusul kekalahan di Vallecas. Xavi Hernandez dilaporkan hampir ditunjuk sebagai pengganti Koeman tetapi kembalinya gelandang legendaris klub itu diperkirakan tidak akan datang sebelum akhir pekan. (Josep LAGO / AFP)

Berikut Susunan Pemainnya

Celta Vigo

Matías Dituro (GK); (c) Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Jeison Murillo, Javi Galán, Renato Tapia, Augusto Solari, Denis Suárez, Nolito, Thiago Galhardo, Iago Aspas.

Barcelona

Marc-André ter Stegen (GK); Óscar Mingueza, Eric García, Clément Lenglet, Jordi Alba, Nicolás González, (c) Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Ansu Fati, Memphis Depay.

Link Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona

Akses di Sini <<<<

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Penulis: Rochmat Purnomo
Editor: Husein Sanusi
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Celta Vigo
Barcelona
Liga Spanyol
Berita Terkait

Liga Spanyol

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
Pasang Iklan
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan