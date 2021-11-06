Liga Spanyol
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona Liga Spanyol, Laga Terakhir Sergi Barjuan
Keseruan duel Celta Vigo vs Barcelona dijadwalkan memulai kick off pukul 22.15 WIB, Live Vidio.com dan beIN Sports.
TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming yang menyiarkan Celta Vigo vs Barcelona dalam lanjutan pekan 13 Liga Spanyol, Sabtu (6/11/2021) malam ini.
Pertandingan menarik antara Celta Vigo vs Barcelona akan berlangsung di Estadio Balaidos.
Keseruan duel Celta Vigo vs Barcelona dijadwalkan memulai kick off pukul 22.15 WIB.
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Berikut Susunan Pemainnya
Celta Vigo
Matías Dituro (GK); (c) Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Jeison Murillo, Javi Galán, Renato Tapia, Augusto Solari, Denis Suárez, Nolito, Thiago Galhardo, Iago Aspas.
Barcelona
Marc-André ter Stegen (GK); Óscar Mingueza, Eric García, Clément Lenglet, Jordi Alba, Nicolás González, (c) Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Ansu Fati, Memphis Depay.
Link Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona