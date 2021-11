Jadwal Liga 2 2021 Live TV Indosiar: Semen Padang vs Sriwijaya FC, Derbi Andalas demi Tiket 8 Besar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah Jadwal Liga 2 2021 hari ini, Rabu (10/11/2021) yang menggelar tiga pertandingan dari Grup A dan Grup D.

Tiga pertandingan Liga 2 2021 yang akan tersaji meliputi, Persewar vs Kalteng Putra, Sulut United vs Mitra Kukar, dan Derbi Andalas antara Semen Padang vs Sriwijaya

Keseruan laga Liga 2 2021 dapat Anda saksikan melalui siaran langsung Indosiar, OChannel maupun live streaming Vidio.com

Jadwal Liga 2 2021 Hari Ini, Rabu (10/11/2021)

Pukul 15.15 WIB - Persewar Waropen vs Kalteng Putra (Vidio)

Pukul 18.15 WIB - Sulut United vs Mitra Kukar (Vidio)

Pukul 21.00 WIB - Semen Padang vs Sriwijaya FC (Indosiar)

