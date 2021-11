Italia vs Swiss; Malam yang Magis, Pemenang Duel Ini Berpeluang Lolos Langsung ke Piala Dunia Qatar

Direct Points

- Pemenang duel ini berpeluang lolos langsung ke Qatar

- Kedua tim sama-sama dilandai badai cedera

- Italia punya kedalaman skuat yang lebih menjanjikan

TRIBUNNEWS.COM, ROMA- Lagu penyemangat "Notti Magiche" (malam yang magis) disetel di dalam kereta api yang membawa pasukan Italia dari kamp latihan di Coverciano, Florence, ke Roma.

"Notti Magiche" adalah lagu keramatnya skuat Azzurri.

Lagu ciptaan Edoardo Bennato, dan Gianna Nannini yang judul aslinya "Un Estate Italian" ini adalah theme song pada Piala Dunia 1990.

Dikutip dari Football Italia, sepanjang perjalanan ke Stasiun Termini di Roma.

Lagu keramat itu terus diputar di speaker portabel yang sengaja dibawa asisten manajer Fausto Salsano, dan Attilio Lombardo.

Para pemain pun dengan penuh semangat ikut melantunkan lirik lagu berbahasa Italia tersebut, "Magic nights, following a goal, under the sky of an Italian summer.

And in your eyes, the desire to win a summer, one more adventure," demikian di antaranya liriknya dalam versi bahasa Inggris.

Lagu "Notti Magiche" ini dimainkan sepanjang musim panas di kamp Italia dalam perjalanan mereka menuju kemenangan di Wembley untuk EURO 2020 lalu.

Dinyanyikan juga setelah trofi diberikan kepada para pemain.