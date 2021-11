Jadwal Liga 2 2021 Hari Ini, Sriwijaya FC vs PSPS Riau, Live Streaming Vidio Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga 2 2021 hari ini matchday kedelapan memainkan laga dari grup A dan D, Rabu (17/11/2021).

Ada empat pertandingan, Sriwijaya FC vs PSPS Riau, Kalteng Putra PSBS Biak, Sulut United vs Persiba, dan Tiga Naga vs Babel united yang bisa disaksikan di Vidio dan OChannel.

PSPS Riau harus menang dalam pekan kedelapan Liga 2 untuk menjaga peluang lolos ke babak 8 besar musim ini.

Tekad itulah yang diusung oleh sang juru taktik PSPS Riau, Jafri Sastra ketika menghadapi sang pemuncak klasemen grup A, Sriwijaya FC.

MENANG --- Pemain Sriwijaya FC, Rio, Nur Iskandar, Imam Bagus dan Rudiana merayakan gol setelah berhasil membobol gawang PS Tiga Naga di laga lanjutan Liga 2 Indonesia, Grup A, di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumsel, Kamis (21/10/2021). Sriwijaya FC berjaya setelah berhasil mengalahkan Tiga Naga dengan skor 2-0. SRIPO/SYAHRUL (Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat)

Live streaming Liga 2:

PSPS Riau yang berada di peringkat 3 klasemen grup A Liga 2 selisih 8 angka dengan Sriwijaya FC (17 poin).

"PSPS Riau Insya Allah pada pekan 8 berusaha dan kerja keras untuk meraih tiga poin," kata Jafri Sastra.

"Sudah kami siapkan selama tiga hari sebelum menghadapi Sriwijaya FC besok (Rabu)," tambahnya.

Bukan perkara mudah bagi Jafri Sastra untuk mengalahkan tim besutan Nilmaizar itu.

Pada putaran pertama, Sriwijaya FC menang telak dengan skor 3-0 di Palembang.

Namun saat ini kondisi berbeda, PSPS Riau akan bermain di kandang sendiri, dan hal itu menjadi tambahan motivasi untuk meraih kemenangan.

"Pada putaran pertama kita kalah 0-3 di Palembang, namun saat ini kita bermain di rumah kita sendiri. Tim pelatih dengan pemain bisa melupakan kekalahan di sana, besok bekerja keras, kami ingin meraih tiga poin,” tegasnya.

Senada dengan Jafri Sastra, Nilmaizar mengungkapkan kesiapan anak asuhnya jelang laga hari ini.

"Kita Sriwijaya FC Insya Allah besok sore jam 15.15 WIB secara teknik, fisik, taktik, dan mental siap menghadapi PSPS Riau," kata mantan pelatih Semen Padang itu, dikutip dari Sripoku.

Nilmaizar mengaku ada sejumlah pemain Laskar Wong kito, julukan Sriwijaya yang masih diragukan tampil pada pertandingan hari ini.

"Ada beberapa pemain yang cedera. Tapi besok (Rabu) pagi kita lihat situasinya seperti apa. Kondisinya seperti apa," jelasnya.

Penjaga gawang PSPS Riau, Ismail Hanafi gagal mengamankan bola dari serangan pemain tengah Sriwijaya FC, Imam Bagus Kurnia pada babak pertama laga pekan ketiga Liga 2 Indonesia Grup A di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (15/10/2021). Bola lepas tersebut kemudian disambar Valentinus dan berhasil membobol gawang PSPS Riau. SFC menang dengan skor 3-0. SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT (SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT)

Mereka adalah sang kapten Nur Iskandar dan pemain naturalisai asal Maroko, Khair Allah Abdelkbir.

Jika PSPS Riau kemenangan menjadi harga mutlak untuk diraih, Sriwijaya FC hanya butuh satu angka lagi untuk memastikan tiket 8 besar Liga 2 2021.

Saat ini Laskar Wong Kito memimpin klasemen grup A tanpa kekalahan dengan koleksi 17 poin dari 7 pertandingan, selisih empat angka dengan pesaing terdekatnya, PSMS Medan, dan selisih 8 angka dengan PSPS Riau yang duduk di peringkat 3.

Pelatih asal Sumatera Barat itu mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus pada pertandingan nanti, jangan terlena meskipun saat ini nyaman di puncak klasemen.

"Saya harap begitu, tetap membumi dan tetap waspada. Jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Karena pertandingan ini walaupun poin kita lebih tinggi bukan menjamin kita lebih hebat dari mereka," tegasnya.

Pertandingan Sriwijaya FC vs PSPS Riau akan berlangsung pada pukul 15.15 WIB dan bisa disaksikan melalui live streaming OChannel.

Jadwal Liga 2 2021 hari ini, Rabu, 17 November 2021

Grup A

Pukul 15.15 WIB - Sriwijaya FC vs PSPS Riau

Pukul 20.30 WIB - Tiga Naga vs Babel United

Grup D

Pukul 15.15 WIB - Kalteng Putra vs PSBS Biak

Pukul 18.15 WIB - Sulut United vs Persiba

Klasemen Liga 2 2021

Grup A

1. Sriwijaya FC 7 | 5 | 2 | 0 | 17 Poin

2. PSMS Medan 8 | 3 | 4 | 1 | 13 Poin

3. PSPS Riau 7 | 2 | 3 | 2 | 9 Poin

4. KS Tiga Naga 7 | 2 | 2 | 3 | 8 Poin

5. Semen Padang FC 8 | 1 | 4 | 3 | 7 Poin

6. Babel United 8 | 0 | 1 | 4 | 3 Poin

Grup B

1. Martapura Dewa United 8 | 7 | 0 | 1 | 21 Poin

2. Persekat Tegal 8 | 4 | 2 | 2 | 14 Poin

3. RANS Cilegon FC 8 | 4 | 2 | 2 | 14 Poin

4. Perserang Serang 8 | 3 | 1 | 4 | 10 Poin

5. PSKC Cimahi 8 | 2 | 0 | 6 | 6 Poin

6. Badak Lampung FC 8 | 1 | 1 | 6 | 4 Poin

Grup C

1. Persis Solo 8 | 4 | 2 | 1 | 15 Poin

2. PSIM Yogyakarta 8 | 3 | 4 | 1 | 13 Poin

3. PSCS Cilacap 8 | 3 | 3 | 2 | 12 Poin

4. Persijap Jepara 8 | 2 | 5 | 1 | 11 Poin

5. PSG Pati 8 | 2 | 2 | 4 | 8 Poin

6. Hizbul Wathan 8 | 0 | 3 | 5 | 3 Poin

Grup D

1. Sulut United 7 | 2 | 5 | 0 | 11 Poin

2. Persiba Balikpapan 7 | 3 | 2 | 2 | 11 Poin

3. Kalteng Putra 7 | 3 | 1 | 3 | 10 Poin

4. Persewar Waropen 8 | 2 | 3 | 3 | 9 Poin

5. Mitra Kukar 8 | 2 | 3 | 3 | 9 Poin

6. PSBS Biak 7 | 2 | 2 | 3 | 8 Poin

Keterangan: Jumlah bertanding, menang, seri, kalah, dan jumlah poin

