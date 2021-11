Liverpool, Anfield dan Peran The Beatles yang Sempurnakan Fanatisme Suporter Sepak Bola Lewat Lagu

TRIBUNNEWS.COM - Liverpool akan menghadapi Arsenal di Anfield dalam pekan ke-13 Liga Inggris pada (21/11/2021) dini hari.

Banyak kalangan pun memprediksi bahwa Arsenal akan kesulitan untuk meraih kemenangan melawan Liverpool, dan stadion adalah faktor utamanya.

Stadion Anfield dikenal begitu angker bagi para tim tamu yang bertandingan, dukungan yang luar biasa dari Liverpuldian membakar semangat para pemain The Reds untuk mengalahkan lawan-lawannya.

SIAP TEMPUR- Mohamed Salah dan Aubameyang siap tempur dalam duel Liverpool melawan Arsenal di Anfield, pada Minggu (21/11). (AFP Photo, Istimewa)

Baca juga: Prediksi Line-up Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris, Tugas Ramsdale Hentikan Jota, Mane & Salah

Baca juga: Prediksi Liverpool vs Arsenal, Tak Pedulikan Rekor Anfield, Arteta Optimis Bungkam Liverpool

Para supporter Liverpool tak ada capeknya untuk selalu menyemangati para punggawa The Reds yang bermain di lapangan lewat rentetan lagu.

Ya, sepak bola memang tak mungkin bisa untuk dipisahkan dari musik, begitu juga sebaliknya. Musik memiliki ikatan yang kuat dengan segala hal beraroma sepak bola.

Penggemar Liverpool pasti tahu dan pernah mendengar lagu You’re Never Walk Alone ketika The Reds bermain di Anfield.

Juga saat The Beatles jadi ikon rock dunia di 1960an, Liverpudlian yang berada di The Kop tribun penonton paling tinggi di Anfield haram jika tak bernyanyi She Loves You di pertandingan kandang.

Para pecinta Liverpool begitu menyukai lagu-lagu yang dirilis oleh The Beatles, mereka serentak menyanyikannya di Anfield baik sebelum ataupun setelah pertandingan.

Bahkan, Juru taktik The Reds, Jurgen Klopp adalah salah satu penggemar berat The Beatles, ia pernah menyanyikan beberapa lagu band legendaris itu di kantornya.

Klopp terdengar menyanyikan beberapa lagu The Beatles seperti Imagine, Yellow Submarine, hingga All You Need Is Love.