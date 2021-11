Persija Vs Bali United, Duet Marko Simic-Riko Simanjuntak Jadi Momok Gawang Serdadu Tridatu

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Striker Persija Jakarta, Marko Simic semakin menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol.

Sepanjang BRI Liga 1 musim 2021/2022, Simic telah mengoleksi delapan gol dari 12 pertandingan.

Tiga gol dicetak di seri pertama Liga 1, empat gol di seri kedua, dan satu gol dicetak di awal seri ketiga melawan Persib Bandung.

Selebrasi penyerang Persija Jakarta, Marko Simic (tengah) dengan Riko Simanjuntak (kiri)dan Tony Sucipto (kedua kanan) setelah mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada lanjutan pekan keduabelas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (20/11/2021) malam. Persija Jakarta menang dengan skor 0-1 berkat gol Marko Simic pada menit ke-45. Tribunnews/Muhammad Nursina (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Keberhasilan Simic mencetak delapan gol tak luput dari peranan Winger Gesit Macan Kemayoran, Riko Simanjuntak.

Sejauh ini, Riko telah membukukan tiga assist bagi Simic mencetak gol.

Momen pertama di laga vs Madura United (menit 52’), lalu vs Barito Putera (menit 26’), dan terakhir di laga vs Persib (menit 45’+1).

Marko Simic mengungkapkan, chemistry antara dirinya dan Riko telah terbangun sangat baik.

Pesepak bola Persija Jakarta, Riko Simanjuntak (kiri) melewati adangan dua pesepak bola Persebaya Surabaya, Arif Satria (tengah) dan Reva Adi Utama dalam laga lanjutan pekan 9 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/10/2021) malam. Pertandingan tersebut dimenangkan Persebaya dengan skor 0-1 berkat gol Taisei Marukawa pada menit ke-25. Tribunnews.com/Muhammad Nursina (Tribunnews/Muhammad Nursina)

"Riko adalah teman saya di dalam dan luar lapangan. Chemistry kami sangat bagus selama bertahun-tahun dan kami selalu berusaha menemukan cara baru untuk terus membantu tim," kata Marko Simic dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Meski telah bermain bersama Riko di Persija Jakarta sejak 2018, Simic mengakui tetap harus beradaptasi.