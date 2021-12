Ketajaman Dusan Vlahovic, Lewati Haaland, Dekati Lewandowski, dan Puncak Top Skor Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Dusan Vlahovic sukses menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 3-1 Fiorentina melawan Sampdoria pada giornata ke-15 Liga Italia.

Menyambut umpan Bonaventura dari sisi kanan, Vlahovic yang berdiri bebas, menempatkan bola ke arah yang sulit dijangkau kiper lewat sundulan kepala. Tak keras, namun begitu klinis.

Berkat tambahan satu golnya, saat ini the next Zlatan Imbrahimovic itu berhasil memuncaki daftar top skor Liga Italia dengan torehan 12 gol, 2 gol lebih banyak dari penyerang sekaliber Ciro Immobile yang berada di bawahnya.

Tak hanya itu, per catatan Transfermarkt, Vlahovic juga menjadi pemain kedua tersubur di 5 Liga Top Eropa di tahun 2021 dengan dulangan 29 gol.

Dusan Vlahovic (Instagram Fiorentina (@acffiorentina))

Ia hanya kalah dari Robert Lewandowski yang telah 39 kali menjebebol gawang lawan, dan melewati torehan Erling Haaland yang baru menciptakan 27 gol.

Lalu, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat striker berusia 21 tahun ini begitu produktif dan berbahaya?

Ya, kendati tubuhnya bongsor, Vlahovic tidak lambat. Gaya mainnya mengingatkan kita pada sosok Zlatan Ibrahimovic yang gesit meski punya tinggi badan menjulang.

Kebetulan, Ibrahimovic adalah pesepakbola yang diidolakan Vlahovic.

"Idola saya, dia adalah Ibrahimovic, saya menyukainya karena karakter dan keinginannya untuk tidak pernah menyerah,” kata Vlahovic dilansir Sempremilan.

Gara-gara itu pula plus ketajamannya yang mumpuni, ia dijuluki sebagai The Next Zlatan Ibrahimovic.