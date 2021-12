Ronaldo Lepas Michael Carrick dan Sambut Pelatih Baru, 'Welcome Mister Ralf Rangnick to the wheel'

Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo (kiri) merayakan setelah mencetak gol kedua mereka, yang ke-800 untuk klub dan negara dalam selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 2 Desember , 2021.

TRIBUNNEWS.COM, MANCHESTER- Cristiano Ronaldo melepas kepergian Michael Carrick. Dia menyebut Carrick sebagai pelatih hebat meski berperan sebagai pelatih cadangan.

"Michael Carrick adalah pemain kelas atas dan dia juga bisa menjadi pelatih yang hebat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi pria ini. Secara pribadi, saya bangga telah bermain dengannya," tulis Ronaldo.

Dia juga menyambut kedatangan Ralf Rangnick. Dia menyambutnya dengan kata-kata lucu, mengingatkan yel-yel fan untuk sosok Ole Gunnar Solskjaer berjudul 'Ole's at the Wheel'

'Welcome Mister Ralf Rangnick to the wheel,' tulis Ronaldo.

"Di sisi saya dan juga dengannya sebagai manajer di bangku cadangan kami. Tapi sekarang saatnya untuk menyambut Tuan Ralf Rangnick ke kemudi… Mari kita mulai!" tulis Ronaldo.

Carrick Bangga Ronaldo Cetak Gol Ke-801

Manajer sementara Manchester United, Michael Carrick mengatakan bahwa gol ke-800 dan ke-801 Cristiano Ronaldo adalah akhir yang sempurna untuk waktunya di Old Trafford.

Dua gol Ronaldo yang sangat mengesankan memandu Manchester United mengalahkan rival sekotanya Arsenal dengan skor 3-2 di Liga Inggris sebelum Carrick mengonfirmasi kepergiannya.

Carrick – yang ditempatkan sebagai pelatih sementara setelah pemecatan Ole Gunnar Solskjaer, mengawasi kemenangan melawan Villarreal dan Arsenal, dan hasil imbang di Chelsea – mengumumkan dia tidak akan bertahan dan menjabat sebagai pelatih di bawah Manajer sementara, Ralf Rangnick.

Mantan gelandang United Carrick, pemenang lima gelar Liga Premier dan mahkota Liga Champions di antara penghargaan lainnya selama 12 tahun sebagai pemain di Manchester, memuji kinerja Ronaldo.