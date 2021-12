Preview Liga Italia: Jurus Mourinho Jatuhkan Inter Milan ke Perangkap AS Roma

Alberto PIZZOLI / AFP

Pelatih Roma asal Portugal Jose Mourinho melakukan selebrasi usai pertandingan sepak bola Serie A Italia Salernitana vs As Roma di stadion Arechi di Salerno pada 29 Agustus 2021. AS Roma akan menjamu Inter Milan di laga big match Liga Italia, Minggu (5/12/2021) pukul 00.00 WIB.