5 Tiket Babak 16 Besar Liga Champions Masih diperebutkan, 11 Tim Telah Amankan Tiket 16 Besar

TRIBUNNEWS.COM, MILAN- Laga Liga Champions pada pertengahan pekan ini akan sangat menentukan untuk tim-tim yang belum memastikan diri merebut tiket Babak 16 Besar.

Ada 5 tiket tersisa yang masih akan diperebutkan dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Champions.

Pertandingan terakhir fase grup Liga Champions akan digelar Rabu (8/12/2021) dan Kamis (9/12/2021).

11 tim telah memastikan diri bakal tampil di babak 16 Besar. Ke-11 tim tersebut adalah Manchester City, PSG, Liverpool, Ajax, Sporting Lisbon, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Muenchen, Manchester United, Chelsea, dan Juventus.

Semuanya sudah pasti lolos ke babak 16 Besar.

Itu menyisakan lima tiket untuk diperebutkan pada pertandingan terakhir.

Tim-tim besar seperti Barcelona, ​​Atlético Madrid, AC Milan termasuk di antara mereka yang masih berjuang untuk bisa lolos babak 16 Besar Liga Champions.

Jadwal Pertandingan Terakhir Fase Grup Liga Champions:

Rabu (8/12/2021)

Pukul 00 : 45 WIB:

- Paris Saint-Germain Vs Club Bruges KV

- RB Leipzig Vs Manchester City FC

Pukul 03:00 WIB

- Milan Vs Liverpool FC

- Porto Vs Atlético Madrid

- Borussia Dortmund Vs Beşiktaş

- Ajax VS Sporting CP

- Real Madrid Vs Internazionale

- Shakhtar Donetsk Vs Sheriff