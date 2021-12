Live Streaming Indosiar Borneo FC vs Arema BRI Liga 1 Hari Ini Pukul 20.30 WIB

Pemain Singo Edan (Arema FC) merayakan kemenangan setelah mengalahkan Persib Bandung pada pekan ke-14, Liga 1 BRI 2021/2022, Stadion Maguwoharjo, Sleman. Minggu (28/11/2021). Arema FC Berhasil membungkam skuat Maung Bandung (Persib) dengan skor 0-1. Akses di sini, link live streaming Indosiar Borneo FC vs Arema FC BRI Liga 1 2021 pekan 16 hari ini, Jumat (10/12/2021) pukul 20.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming BRI Liga 1 2021-2022 malam ini laga Borneo FC vs Arema FC akan menjadi lag penutup pekan 16.

Pertandingan Borneo FC vs Arema FC BRI Liga 1 bakal digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (10/12/2021) pukul 20.30 WIB.

Laga tersebut disiarkan langsung Indosiar dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.

Baca juga: Prediksi Borneo FC vs Arema FC, Duel Dua Tim yang Sedang On Fire, Saksikan di Indosiar

Pemain Tim Arema FC saat berhadapan dengan Pemain Bali United, pada laga Liga 1 BRI 2021/2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu (5/12/2021). Banyak peluang gol tercipta namun hingga peluit panjang dibunyikan Duel antara Arema FC dan Bali United tanpa membuahkan gol. (Tribun Jogja/Taufiq Syarifudin) *** Local Caption *** (Tribun Jogja/Taufiq Syarifudin)

Live Streaming Borneo FC vs Arema

LINK LINK Catatan :

Vidio menyediakan paket berlangganan, yang bisa diakses oleh penggemar sepak bola, dengan harga Rp19.000 per minggu, Rp29.000 per bulan, atau paket Rp199.000 per tahun.

Dengan berlangganan paket Vidio Premier, Anda dapat menyaksikan laga-laga menarik dari Liga 1 2021, LaLiga, Serie A, Ligue 1 dan kompetisi sepak bola menarik lainnya.

Baca juga: Live Streaming Borneo FC vs Arema FC BRI Liga 1, Peluang Singo Edan Lewati Persib & Persebaya

Arema FC bertekad menjaga tren positif di BRI Liga 1 2021.