Komparasi Dusan Vlahovic dengan Erling Haaland, Siapa Lebih Gacor?

TRIBUNNEWS.COM - Nama Dusan Vlahovic dan Erling Haaland menjadi dua striker muda paling klinis seantero Eropa saat ini.

Baru berusia 21 tahun, performa Vlahovic dan Haaland begitu melejit bersama tim yang mereka bela.

Per catatan Transfermarkt, Vlahovic menjadi pemain kedua tersubur di 5 Liga Top Eropa di tahun 2021 dengan dulangan 31 gol.

Ia hanya kalah dari Robert Lewandowski yang telah 39 kali menjebebol gawang lawan.

Sedangkan Erling Haaland menempati posisi ketiga dengan dulangan 30 gol, hanya berjarak 1 poin saja dengan striker milik Fiorentina tersebut.

Membandingkan Vlahovic dan Halaand menjadi hal yang menarik untuk dibahas, sebagai dua remaja yang masih bisa berkembang, ke-klinisan mereka di depan gawang begitu istimewa.

Ketajaman Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic (Instagram Fiorentina (@acffiorentina))

Ya, kendati tubuhnya bongsor, Vlahovic tidak lambat. Gaya mainnya mengingatkan kita pada sosok Zlatan Ibrahimovic yang gesit meski punya tinggi badan menjulang.

Gara-gara itu pula plus ketajamannya yang mumpuni, ia dijuluki sebagai The Next Zlatan Ibrahimovic.

Tipikal permainan Vlahovic memang nyaris serupa dengan Ibrahimovic.