Jadwal Babak 8 Besar Liga 2 2021, Live Indosiar, Rans FC vs Persis Solo, PSMS Medan vs Sulut United

Tribunnews/Muhammad Nursina

Striker Persis Solo, Alberto Goncalves (kiri) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya, Irfan Bachdim (tengah) dan Miftahul Hamdi usai mencetak gol ketiga bagi timnya ke gawang Hizbul Wathan FC pada laga pekan kesembilan Liga 2 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021) malam. Hizbul Wathan FC dihajar Persis Solo dengan skor 1-3. Semua gol terjadi di babak pertama/Jadwal Babak 8 Besar Liga 2 2021, Live Streaming Indosiar, Rans Cilegon FC vs Persis Solo, Dewa United vs PSIM Yogyakarta, Sriwijaya FC vs Persiba Bal Tribunnews/Muhammad Nursina