Undian Diulang, Messi Vs CR7 Batal di 16 Besar Liga Champions. Diganti Jadi Ronaldo Vs Atletico

TRIBUNNEWS.COM, NYON- Duel antara Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo batal terwujud setelah undian babak 16 Besar diulang, Senin (13/12). PSG akhirnya akan menghadapi Real Madrid di babak 16 Besar.

Babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022 akan mempertemukan Reb Bull Salzburg Vs Bayern Munich, Sporting Club Vs Man City, Benfica vs Ajax, Chelsea vs LOSC, Atletico vs Man United, Villarreal vs Juventus, Inter Vs Liverpool, dan PSG vs Real Madrid.

Hasil undian ulang itu membatalkan duel antara Messi dengan Ronaldo.

Sebagai gantinya, Messi akan menghadapi mantan klub Ronaldo, Real Madrid di babak 16 Besar.

Kontroversi sempat terjadi pada proses pengundian babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di markas UEFA, Nyon, Swiss, Senin (13/12).

UEFA melakukan blunder pada undian babak 16 Besar Liga Champions pertama. Kesalahan terjadi setelah bola undian untuk Manchester United tidak ditaruh di pot tepat setelah blunder saat penarikan bola Villarreal.

Kesalahan teknis terjadi saat nama Manchester United keluar dari pot undian.

Manchester United pada awalnya dipasangkan dengan Villarreal, lawan mereka di fase grup yang seharusnya tidak bisa dipertemukan di fase undian ini.

Proses itu diulang kembali dan Villarreal kemudian dipertemukan dengan Manchester City.

Namun, mantan Arsenal Andrey Arshavin bersama dengan kepala kompetisi klub UEFA Michael Heselschwerdt dan Deputi Sekjen UEFA Giorgio Marchetti yang melakukan undian tidak menyadari kalau bola Manchester United tak berada di pot benar.