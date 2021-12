Lima Pertandingan Liga Inggris Pekan Ini Ditunda Akibat Covid-19, Pelatih Liverpool Angkat Bicara

Manajer Liverpool Jurgen Klopp bereaksi selama pertandingan sepak bola grup B Liga Champions UEFA antara Liverpool dan Atletico Madrid di Anfield di Liverpool, Inggris barat laut pada 3 November 2021. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp angkat bicara perihal banyaknya pertandingan Liga Inggris pekan ini yang harus ditunda akibat Covid-19.

Total ada lima pertandingan pekan 18 Liga Inggris yang harus dijadwalkan ulang karena beberapa elemen di klub terpapar Covid-19 dan harus menjalani isolasi.

Kelima laga yang tidak bisa berjalan sesuai jadwal diantaranya Manchester United vs Brighton, Southampton vs Brentford hingga Watford vs Crystal Palace.

Kemudian dua pertandingan sisanya adalah West Ham vs Leicester City dan Everton vs Leicester City.

Pelatih kepala Jurgen Klopp Liverpool memberikan instruksi kepada Sadio Mane selama pertandingan grup B Liga Champions UEFA antara Liverpool FC dan Atletico Madrid di Anfield pada 3 November 2021 di Liverpool, Inggris. (Foto oleh Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Situasi ini membuat FA akan melakukan pertemuan dengan para pelatih dan kapten masing-masing kontestan Liga Inggris.

Menurut laman Sky Sports, agenda pembicaraan krisis Covid-19 yang berdampak nasib Liga Inggris musim ini direncanakan pada, Senin (20/12/2021) waktu setempat.

Sementara itu Jurgen Klopp menyebut menunda beberapa pekan jadwal Liga Inggris bukan solusi yang tepat.

Juru taktik asal Jerman itu mengingatkan FA perihal jadwal laga tunda dapat merugikan klub-klub yang masih harus berkompetisi di non domestik.

Seperti di Liga Champions, Liga Eropa hingga Europa Conference League.

"Menghentikan liga mungkin kurang tepat, itu berdampak dengan jadwal yang harus lebih fleksibel," kata Jurgen Klopp.