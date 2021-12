Persis Solo Gagal Manfaatkan Peluang Di Babak Pertama Saat Ladeni Persiba Balikpapan

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil babak pertama Persis Solo Vs Persiba Balikpapan berakhir imbang 0-0. Di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (22/12/2021) malam, laga antara Persis Solo Vs Persiba Balikpapan berlangsung ketat. Kedua klub saling jual beli serangan sejak kick off.

Namun demikian, Persis Solo terlihat lebih banyak mendapatkan peluang melalui skema serangan balik.

Beberapa kali, serangan-serangan cepat yang dibangun klub berjuluk Laskar Sambernyawa berhasil mengancam gawang Persiba Balikpapan yang dijaga Riki Pambudi.

Namun demikian, dari empat shot on target, Persis Solo belum berhasil mencetak gol.

Peluang-peluang Persis Solo selalu berhasil dimentahkan oleh Riki Pambudi. Hingga menit ke-37 babak pertama, skor masih imbang 0-0.

Di menit ke-38 seorang pemain Persiba Balikpapan terlihat tergeletak di lapangan. Pemain itu adalah M. Fayrushi. Terlihat Fayrushi harus mendapatkan perawatan di luar lapangan, namun tetap bisa melanjutkan pertandingan.

Di menit ke-42 Persiba Balikpapan mengancam gawang Persis Solo lewat Fredi Isir. Aksi solo Fredi meliuk-liuk di sisi kanan pertahanan Persis Solo membuatnya berhasil melepaskan tembakan keras ke gawang. Namun, bola tendangan Fredi masih melebar.

Di menit ke-43, giliran Persis Solo mengancam gawang Persiba Bantul. Kemelut di kotak pinalti Persiba nyaris berbuah petaka. Beruntung aksi sigap para pemain bertahan Persiba berhasil menghalau bola kemelut tersebut.

Riki Pambudi kembali mengamankan gawang Persiba Balikpapan dari ancaman Persis Solo. Di menit ke-45, Riki kembali melakukan penyelematan krusial, dia berhasil menangkap bola tendangan pemain Persis Solo. Skor sementara masih imbang 0-0 bagi Persis Solo dan Persiba Balikpapan.