Live Streaming TV Online Mola TV, Leicester City vs Liverpool di Liga Inggris, Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah link live streaming Mola TV pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-20 antara Leicester City vs Liverpool.

Big match Liga Inggris mempertemukan Leicester City vs Liverpool akan berlangsung di Stadion King Power, Rabu (29/12/2021) pukul 03.00 WIB.

Keseruan The Foxes dan The Reds berebut tiga poin dapat disaksikan secara gratis via live streaming Mola TV.

Khusus untuk bisa menyaksikan gratis di Mola TV harus memiliki akun terlebih dahulu.

Gelandang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah (2R) merayakan dengan rekan setimnya setelah ia mengambil penalti dan mencetak gol pembuka timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Aston Villa di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 11 Desember 2021. (OLI SCARFF / AFP)

Kondisi Tim

The Reds masih tampil digdaya di Premier League.

Skuat besutan Jurgen Klopp ini masih dalam tren positif dengan meraih empat kemenangan beruntun dari lima laga terakhir yang dilakoninya.