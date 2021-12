Jadwal Bola Sabtu, 1 Januari 2022: Thailand vs Indonesia di RCTI, Arsenal vs Man City Live Mola TV

Suporter Timnas Indonesia menyemangati tim mereka sebelum pertandingan leg pertama final sepak bola AFF Suzuki Cup 2020 melawan Thailand di National Stadium, Singapura, 29 Desember 2021. Jangan lewatkan pertandingan sepak bola hari Sabtu, 1 Januari 2020. Ada laga Timnas Indonesia final Piala AFF di RCTI dan big match Liga Inggris Arsenal vs Manchester City live Mola TV.

TRIBUNNEWS.COM - Jangan lewatkan pertandingan sepak bola hari Sabtu, 1 Januari 2020. Ada laga Timnas Indonesia dan big match Liga Inggris.

Skuat Garuda bakal melanjutkan perjuangan di final Piala AFF 2020 leg II melawan Thailand.

Laga Thailand vs Indonesia akan berlangsung di National Stadium, Singapura pada pukul 19.30 WIB tayang di RCTI.

Pada waktu bersamaan juga digelar laga big match Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester City di Etihad Stadium yang disiarkan Mola TV.

Pemain Timnas Thailand Bordin Phala (kanan) melakukan tendangan bebas saat pertandingan leg pertama final sepak bola AFF Suzuki Cup 2020 antara Timnas Indonesia dan Timnas Thailand di Stadion Nasional Singapura. Rabu (29/12/2021). (Roslan RAHMAN/AFP) (AFP/ROSLAN RAHMAN)

Thailand vs Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bertekad membawa skuat Garuda memenangkan leg II final Piala AFF 2020 lawan Thailand besok malam.

Meskipun tertinggal 4-0 dari hasil pertemuan pertama di final Piala AFF 2020, Shin Tae-yong tak gentar demi menuntaskan misi di ajang dua tahunan ini.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengemban misi untuk skuat Garuda mencetak banyak gol melawan Thailand pada pertemuan kedua nanti.

Layaknya laga Barcelona vs Liverpool atau Barcelona vs PSG di Liga Champions beberapa waktu lalu, Blaugrana yang unggul 3-0 atas Liverpool harus rela tersisih karena dikalahkan The Reds 4-0 pada leg kedua.

Begitu juga ketika Barcelona kalah 4-0 dari PSG, tim Catalan mampu membalas dengan skor mencolok 6-1 untuk memastikan melaju ke babak berikutnya.