Jadwal Liga Italia Pekan ke-20: AC Milan vs AS Roma, Juventus vs Napoli, Inter Milan Panen Untung

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah Jadwal Liga Italia Pekan ke-20 di mana pertandingan akan berlangsung Kamis (6/1/2022) hingga Jumat (7/1/2022) dini hari WIB.

Sejumlah laga grande partita akan tersaji, meliputi duel Juventus vs Napoli dan AC Milan vs AS Roma.

Dua pertandingan bertajuk big match ini diprediksi membuat papan atas klasemen Serie A Liga Italia bergolak.

AC Milan akan melakoni laga kandang menjamu AS Roma di Stadion San Siro.

Baca juga: Kejayaan Inter Milan di Paruh Musim Liga Italia, Kombinasi Simone Inzaghi & Marotta, Peran Brozovic

Baca juga: Masalah Lukaku di Chelsea, Perbedaan Sistem Tuchel dan Conte, Kenangan Bersama Inter Milan

Gelandang AC Milan Italia Alessandro Florenzi (kedua kiri) merayakan dengan penyerang AC Milan Prancis Olivier Giroud (kanan) dan gelandang AC Milan Pantai Gading Franck Kessie setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Empoli dan AC Milan pada 22 Desember 2021 di Carlo- Stadion Castellani di Empoli. Andreas SOLARO / AFP (Andreas SOLARO / AFP)

Tiga poin menjadi harga mati bagi Rossoneri. Pasalnya jika menelan hasil imbang, dan apesnya kekalahan, maka margin poin dengan pemuncak klasemen Serie A, Inter Milan kian lebar.

Giallorossi dipastikan memberikan perlawanan sengit. Pasalnya skuat besutan Jose Mourinho ini kembali masuk jajaran lima besar.

Tammy Abraham dan kolega duduk di tangga keenam dengan koleksi 32 angka.

Klub sekota Lazio ini berjarak dua poin saja dari Juventus yang menghuni tangga kelima.

Misi AS Roma untuk menggser Bianconeri terbuka lebar.

Pasalnya, klub asal Turin ini pada giornata ke-20 akan melakoni laga kandang menjamu Napoli.