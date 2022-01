Ramdani Lestaluhu Ucapkan Perpisahan Dengan Rekan Di Persija Jakarta

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Makan siang seluruh pemain, tim pelatih, ofisial dan manajemen Persija Jakarta pada Rabu (5/1/2022) kemarin sangat tidak biasa.

Di momen kebersamaan tersebut, keluarga besar Persija dikejutkan dengan Ramdani Lestaluhu yang membawa sebuah koper dan tas gemblok ke ruang makan.

Ternyata makan siang tersebut menjadi momen perpisahan bagi pemain asal Tulehu yang telah membela Persija lebih dari satu dekade.

Semua yang ada di ruang makan saat itu langsung berdiri menyambut kedatangan Ramdani.

Dengan mata berkaca-kaca, Ramdani menyampaikan salam perpisahan kepada rekan-rekannya di Persija.

"Terima kasih semua terutama staf pelatih, ofisial, dan rekan-rekan pemain. Saya tidak bisa berbicara banyak karena kalau berbicara banyak bermasalah di mata (menangis)," kata Ramdani dalam keterangan resmi Persija, Kamis (6/1/2022).

"Saya mau ucapkan sukses untuk kita semua. Kalian sudah tahu saya di sini seperti apa. Saya hanya ingin mendoakan kalian bisa lebih sukses bersama Persija. Saya bangga bisa bekerja sama dengan kalian semua. Saya pamit," tutur dia melanjutkan.

Ramdani dipastikan tidak berseragam Persija pada putaran kedua BRI Liga 1 musim 2021/2022, lantaran dipinjamkan ke PSS Sleman.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden Persija, Mohammad Prapanca.

"Salah satu ksatria terbaik Macan Kemayoran berpamitan. Sedih? sudah pasti. Namun yakinlah, bahwa ini adalah yang terbaik untuk semuanya," ucap Prapanca.

"Satu yang kita semua harus tahu, jika Ramdani Lestaluhu pergi untuk kembali. Jadi mari kita doakan yang terbaik untuk Dani dalam petualangan barunya, dan kami akan sambut dengan tangan terbuka penuh kehangatan saat ia pulang nanti. Jika hati adalah rumahnya, maka cinta selalu tahu ke mana Ia harus kembali. All the best," ujarnya lagi.

Ramdani adalah bagian dari prestasi gemilang Persija saat menjuarai Liga 1 2018 serta beberapa turnamen, termasuk juara Piala Presiden 2018, Juara Boost Sports Super Fix 2018, dan Piala Menpora 2021 yang bergulir tahun lalu.