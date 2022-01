Liverpool Tak Akan Memenuhi Permintaan Gaji Mohamed Salah, Berapa Besarnya Gaji yang Diminta Salah?

TRIBUNNEWS.COM, LIVERPOOL- Prospek Mo Salah untuk memperbarui kontraknya dengan Liverpool tampaknya memang makin rumit.

Menurut laporan The Mirror yang dilansir Diario AS, pemain Mesir itu menuntut kontrak senilai €400 ribu (Rp 6,5 miliar) per minggu.

Angka sebesar itu tidak akan dipenuhi Liverpool. Kata dari kubu Salah adalah bahwa mereka tidak percaya tuntutan gaji sebesar itu adalah hal yang berlebihan.

Cristiano Ronaldo mendapatkan gaji €500 ribu (Rp 8,2 miliar) per minggu.

Sementara Kevin De Bruyne menghasilkan €400 ribu (Rp 6,6 miliar) per minggu.

Mohamed Salah percaya bahwa penampilannya baru-baru ini menempatkannya dalam kelompok elit tersebut.

Gelandang Liverpool Mesir Mohamed Salah mencium bola sebelum mengambil penalti, yang diselamatkan oleh penjaga gawang Leicester City Kasper Schmeichel (tidak terlihat) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Leicester City dan Liverpool di King Power Stadium di Leicester, Inggris tengah pada 28 Desember , 2021. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (AFP/LINDSEY PARNABY)

Masalah rumit, bagaimanapun, adalah ketika Jurgen Klopp tampaknya mengisyaratkan dalam beberapa hari terakhir bahwa ada perbedaan pendapat antara Salah dan perwakilannya.

Pelatih asal Jerman itu mengindikasikan bahwa sementara Salah ingin bertahan di Liverpool, agennya menimbulkan masalah.

Kontrak Salah di Anfield berlangsung hingga musim panas 2023, artinya musim panas mendatang ini akan menjadi yang terakhir baginya hingga memasuki tahun terakhir kontraknya.

Ini berarti bahwa Liverpool akan berharap dia memperbarui kontraknya pada musim panas ini atau mereka akan menjualnya.