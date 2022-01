Open Leaque: Semua Klub Dan Para Anggotanya Akan Diekpos Melalui Platform Khusus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Umpama jargon sebuah iklan, "bukan janji, tapi bukti." Open Leaque, kompetisi sepakbola untuk komunitas amatir memperebutkan Territory Cup segera bergulir, mulai 30 Januari 2022 di Jakarta.

"Open Leaque adalah turnamen sepakbola era digital, yang ditunjang teknologi dan didukung media covergency four screen. Sehingga pesepakbola komunitas amatir terarah, terstruktur, dan terekpos secara luas, serta punya sasaran pencapaian dan kebanggaan," ungkap Dzaka Dermawan, penggagas Open Leaque.

Di Open Leaque, menurut Dzaka Dermawan, semua klub dan para anggotanya akan diekpos melalui platform khusus. Kontennya seperti profil klub, pelatih, dan pemain.

Bahkan, info data yang dilansir bukan saja klasmen sementara dan daftar top skor, juga nilai keterampilan pemain secara individu dan tim, serta analisa taktik mau pun strategi dari masing masing klub.

Kerennya lagi, pertandingan Open Leaque juga ditayangkan langsung melalui youtube streaming.

"Tinggi dan gencar eksposur yang kami lakukan bukan saja memotivasi peserta untuk berkompetisi secara fokus dan serius, juga memberikan value added agar klub klub peserta mudah mendapatkan sponsor," tambah Dzaka Dermawan.

"Open Leaque cool. Saya dan teman teman sudah gak sabar menunggunya. Kita ini 'kan pemain amatir, tapi ditreament secara profesional, ini memacu andrenalin dan mental kita untuk bermain sepakbola penuh semangat, serius, dan sportif," tutur Wahyu Apriadi, pemain sepakbola amatir.

Untuk pre-season awal, Territory Cup akan berlangsung pada tanggal 30 Januari 2022 dengan sistem knock out, melibatkan 8 klub dari beberapa daerah di DKI Jakarta

"Kita sengaja membatasi 8 klub dulu. Ini ajang test case untuk semua aspek. Mungkin di sana sini masih ada kekurangan, dan kami akan perbaiki. Bila semua lancar, maka di season kedua, akan kami tambah pesertanya," ujar Dzaka Dermawan.

Super star Christian Ronaldo bilang: We don't want to tell our dream. We want to show them.. Kalau gitu, Dont be Fomo!! Open League segera bergulir.

"Nga ada loe, nga ramai." Selamat datang sepakbola era digital..

Untuk para klub dan semua pemain peserta, please check dan follow akun instagram OPENLEAGUE untuk mendapatkan update info terbaru.