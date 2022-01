Siapa Pemain Terbaik FIFA Pilihan Shin Tae-yong dan Evan Dimas? Seperti Ini Pilihan Keduanya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dan juga Evan Dimas sebagai kapten timnas Indonesia juga ikut menentukan pilihannya untuk pemain terbaik FIFA.

Shin Tae-yong tidak memilih Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berpartisipasi pada pemilihan pemain terbaik FIFA atau The Best FIFA Men's Player of The Year 2021.

Hasilnya, Shin Tae-yong ternyata tidak memilih Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo.

Pelatih asal Korea Selatan itu menulis Mohamed Salah sebagai pemain pilihan pertamanya.

Gelandang Liverpool Mesir Mohamed Salah mencium bola sebelum mengambil penalti, yang diselamatkan oleh penjaga gawang Leicester City Kasper Schmeichel (tidak terlihat) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Leicester City dan Liverpool di King Power Stadium di Leicester, Inggris tengah pada 28 Desember , 2021. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (AFP/LINDSEY PARNABY)

Adapun pemain pilihan kedua dan ketiga Shin Tae-yong adalah Robert Lewandowski, sedangkan pilihan ketiga adalah N'Golo Kante.

Berbeda dari Shin Tae-yong, Evan Dimas Darmono selaku kapten timnas Indonesia memberikan suaranya.

Evan Dimas memberikan suaranya untuk Lionel Messi dan Ronaldo.

Pilihan Evan Dimas pada The Best FIFA Men's Player of The Year 2021 secara berurutan adalah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Jr.

Berikut adalah 10 besar pemain terbaik FIFA 2021:

Robert Lewandowski - 48 poin