Live Streaming TV Online SCTV, Brentford vs Manchester United (MU) di Liga Inggris, Gratis

Paul ELLIS / AFP

Gelandang Manchester United Skotlandia Scott McTominay (kiri) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola putaran ketiga Piala FA Inggris antara Manchester United dan Aston Villa di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 10 Januari 2022/live streaming sctv, Brentford vs Manchester United di liga Inggris, via Mola TV, Kamis (20/1/2022) Pukul 03.00 WIB