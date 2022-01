5 Hal Menarik dari Kemenangan Liverpool atas Arsenal, Rekor Asis Alexander-Arnold dan Rekor Gol Jota

TRIBUNNEWS.COM, LONDON- Liverpool meraih kemenangan di semifinal Piala Carabao atas Arsenal dengan skor 2-0 di Emirates Stadium, Jumat (21/1/2022).

Diogo Jota mencetak dua gol pada saat Liverpool menang 2-0 atas Arsenal di leg kedua semifinal Piala Carabao.

Kemenangan itu membuat Liverpool akan melangkah ke final Piala Carabao melawan Chelsea.

Berikut 5 hal menarik dari kemenangan Liverpool atas Arsenal di semifinal Piala Carabao:

1 - Trent Alexander-Arnold telah membuat 14 assist untuk Liverpool di semua kompetisi musim ini, terbanyak dari semua pemain Premier League; memang, tidak ada orang lain yang bisa mencetak asis lebih dari 10.

Striker Arsenal asal Brasil Gabriel Martinelli (kanan) menembak tetapi gagal mencetak gol saat bek Liverpool asal Inggris Trent Alexander-Arnold (kedua dari kanan) mendekati saat pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Stadion Emirates, di London pada 20 Januari 2022.

2 - Meski hanya bermain dua pertandingan di Stadion Emirates untuk Liverpool, Diogo Jota sudah menjadi pencetak gol terbanyak The Reds di stadion dengan empat gol.

Striker Liverpool asal Portugal Diogo Jota (kanan) melewati bek Arsenal Inggris Ben White (kiri) dalam perjalanan untuk mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Stadion Emirates, di London pada 20 Januari 2022. JUSTIN TALLIS / AFP (JUSTIN TALLIS / AFP)

3 - Kemenangan Liverpool malam ini membuat mereka lolos ke final Piala Liga untuk ke-13 kalinya; terbanyak dari tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

Striker Liverpool asal Portugal Diogo Jota (kanan) merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Stadion Emirates, di London pada 20 Januari 2022. Liverpool memenangkan pertandingan 2-0 . (JUSTIN TALLIS / AFP)

4 - Liverpool tidak terkalahkan dalam 39 pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi saat memimpin pada babak pertama (Menang 36 imbang 3), dengan kekalahan terakhir mereka saat bertandang ke Roma di Liga Champions UEFA pada Mei 2018.

Striker Liverpool asal Portugal Diogo Jota (kanan) melihat tendangannya salah kaki kiper Inggris Arsenal Aaron Ramsdale (C) untuk mencetak gol pembuka pada pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Stadion Emirates, di London pada 20 Januari 2022. JUSTIN TALLIS / AFP (JUSTIN TALLIS / AFP)

5 - Liverpool telah mencapai lebih banyak final turnamen Piala Liga Inggris daripada tim lain (dengan 12 kali final) tetapi telah kalah di leg kedua dari masing-masing dari tiga semifinal terakhir mereka di kompetisi, kalah 1-0 setiap kali di 2014-15 vs Chelsea, 2015- 16 vs Stoke, dan 2016-17 vs Southampton.

Penjaga gawang Liverpool asal Irlandia Caoimhin Kelleher (ke-3 dari kanan) mendapat ujung jari ke bola saat mengenai mistar gawang saat striker Arsenal Prancis Alexandre Lacazette (ke-3 kiri) melakukan tendangan bebas selama pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Emirates Stadium, London pada 20 Januari 2022. Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP)

Diogo Jota Tampil Gemilang