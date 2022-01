Insiden Piala AFF 2020 Masih Membekas, Klarifikasi Asnawi Malah Kena Sindir Pemain Singapura

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu insiden panas yang mewarnai turnamen Piala AFF 2020 lalu melibatkan Asnawi Mangkualam yang berstatus sebagai pemain andalan Timnas Indonesia.

Momen panas yang melibatkan Asnawi terjadi tepatnya dalam laga melawan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020.

Tepat pada penghujung laga babak kedua, Singapura mendapatkan hadiah penalti setelah Pratama Arhan melakukan pelanggaran di kotak penalti.

Faris Ramli yang maju sebagai eksekutor berpeluang besar mengantarkan timnya lolos final jika mampu mengeksekusi penalti tersebut.

Momen pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, saat 'menyindir' pemain Singapura, Faris Ramli, usai gagal penalti di Semifinal leg 2 Piala AFF 2020, Sabtu (25/12/2021). (Tangkap layar Vidio/Instagram @farisramli)

Hanya saja drama terjadi ketika Faris Ramli gagal mengeksekusi bola penalti lantaran ditepis secara gemilang oleh Nadeo Argawanita.

Momen tak terduga terjadi setelahnya dimana Asnawi langsung berlari ke arah Faris Ramli yang tengah tertunduk lesu lantaran gagal mengeksekusi penalti.

Eks pemain PSM Makassar itu terlihat bersimpuh di depan Ramli sembari mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris.

Tentu saja, maksud dari ucapan tersebut adalah untuk menyindir kegagalan Ramli menjadi eksekutor penalti.

"Thank You, thank you," ucap Asnawi pada Ramli.

Pasca insiden tersebut, berbagai pro kontra dilayangkan berbagai pihak dalam menanggapi gestur yang dilakukan Asnawi.