Jadwal Tayang BRI Liga 1 Live Indosiar - Ada Arema FC, Bhayangkara FC, PSIS Semarang & PSM Makassar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah jadwal BRI Liga 1 2021 pekan ke-21 akan menyuguhkan empat pertandingan pada hari ini, Jumat (28/1/2022).

Keempat laga yang akan terhampar meliputi Persik Kediri vs Bhayangkara FC, Madura United vs PSIS Semarang, Barito Putera vs PSM Makassar dan Arema FC vs Persipura Jayapura.

Pagelaran BRI Liga 1 2021 dapat Anda saksikan melalui siaran langsung Indosiar, O Channel dan live streaming Vidio.com.

Pesepak bola Arema FC, Kushedya Hari Yudo (tengah bawah) melakukan selebrasi dengan Johan Alarizi (kanan) dan Sandi Sute (atas) setelah mencetak gol pertama timnya ke gawang PSS Sleman pada pekan 19 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (13/1/2022) malam. Arema C berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0 lewat gol Kushedya Hari Yudo (53') dan Dendi Santoso (56'). Tribunnews/Muhammad Nursina (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Sorotan diberikan kepada dua pertandingan, yakni Persik Kediri vs Bhayangkara Fc dan Arema FC vs Persipura.

Mutiara Hitam dan Macan Putih memiliki misi yang sama.

Kedua tim menargetkan tiga poin untuk menjauh dari intaian zona degradasi.

Persipura menduduki satu strip di atas zona degradasi. Ramiro Fergonzi dkk berada di urutan ke-15 dengan koleksi 18 poin.

Sedangkan Persik Kediri satu tingkat di atas Mutiara Hitam mengemas 19 angka.

Sedangkan lawan keduanya adalah tim yang tengah bersaing ketat dalam pacuan gelar juara BRI Liga 1.

Yap, Bhayangkara FC dan Arema FC menduduki tangga satu dua di tabel klasemen.